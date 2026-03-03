Football americano, il ruggito dei Wolverines a Zona Sport

Come ogni martedì sera, alle 21 torna su Telelibertà l'immancabile appuntamento con Zona Sport. Riflettori puntati sulla squadra femminile del Basket Fiorenzuola: nello studio del giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi interverranno l'allenatrice della prima squadra, Ariele Zanella, le giocatrici Anna Merlini e Ylenia Bonett, insieme al capo allenatore del settore giovanile Claudio Massari. Dopodiché, spazio al pattinaggio in linea, per conoscere una delle stelle più luminose del firmamento targato Piace Skaters: si tratta di Arianna Santacroce, atleta giovanissima già vincitrice - in questo 2026 - di due titoli italiani. Con lei il presidente del club piacentino, Vittorio Romiti.

Gran finale dedicato al football americano e ai Wolverines Piacenza, vincenti domenica scorsa all'esordio stagionale nel campionato di 9FL. Gli ospiti saranno il presidente Stefano Quierazza e i giocatori Lorenzo Dallavalle e Zaccaria Masrour. Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.