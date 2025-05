Football americano, vittoria e leadership del campionato per i Wolverines

Con una prestazione impeccabile sia in attacco sia in difesa, i Wolverines Piacenza chiudono in bellezza l’ultima partita casalinga della regular season, travolgendo i Red Jackets Sarzana con un netto 42-0. Un successo che non solo certifica il dominio della squadra nel girone D, ma che consente anche di consolidare il primo posto in classifica con una differenza punti di 101. Tra i momenti più spettacolari della gara spicca il touchdown realizzato dalla difesa su un blocco di "punt", una giocata tanto rara quanto spettacolare, che conferma l’elevato livello tecnico e atletico degli special teams piacentini.

La vittoria assume un significato particolare anche sul piano emotivo: i Wolverines erano infatti chiamati a reagire dopo la prima e unica sconfitta stagionale, subita il 13 aprile contro i Redskins Verona. Il riscatto è arrivato con forza e determinazione, a testimonianza della resilienza di un gruppo che ha come obiettivo dichiarato la conquista del titolo nazionale nel campionato CIF 9.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla gara di ritorno contro gli stessi Red Jackets, in programma domenica 11 maggio alle 14 al campo sportivo Isoppo di Sarzana. Nonostante la netta affermazione dell’andata, i Wolverines non possono permettersi cali di concentrazione: i liguri si sono sempre dimostrati avversari tenaci tra le mura amiche. In palio, per Piacenza, c’è il prezioso primo posto che garantirebbe il vantaggio del campo nei playoff, mentre Sarzana cercherà il tutto per tutto per restare in corsa come una delle migliori terze.

A sottolineare l’importanza del momento è il veterano e capitano Luigi De Pasquale, una vera bandiera della squadra: «Tre vittorie nette e una “sconfitta al pelo” sono un buon inizio che fa ben sperare – commenta De Pasquale, che ad agosto spegnerà 48 candeline ed è lo starter più esperto non solo del roster, ma dell’intero campionato –. Tuttavia, vietato adagiarsi sugli allori. Il cammino è ancora lungo e tutti hanno lo stesso obiettivo: vincere il campionato. Avendo raggiunto il limite d’età, questo sarà il mio ultimo anno dopo 14 stagioni con la maglia di Piacenza. Mi piacerebbe chiudere la carriera alzando il trofeo del Super Bowl CIF 9».