Sarzana ko, playoff in tasca: il sogno scudetto dei Wolverines continua

I Wolverines Piacenza centrano un’altra vittoria fondamentale e staccano il pass per i playoff del Campionato Italiano di Football a 9 (CIF 9), la versione a nove giocatori del football americano, pensata per favorire la crescita delle squadre e la diffusione dello sport sul territorio nazionale. In Liguria, i piacentini si impongono con un netto 34-16 sui Red Jackets Sarzana, confermando la loro supremazia nel Girone D e consolidando il primo posto in classifica. La squadra emiliana parte fortissimo: nei primi due quarti mette a segno ben quattro touchdown, indirizzando la gara sin da subito. L’attacco gira a pieno ritmo e la difesa si dimostra solida, arginando il gioco aereo dei padroni di casa e concedendo solo qualche azione isolata.

I Red Jackets, ormai fuori dalla corsa playoff, riescono comunque a trovare la endzone due volte, ma non bastano per riaprire la partita. Piacenza gestisce con autorità ogni fase del gioco e chiude con merito la sua quarta vittoria stagionale su cinque incontri disputati.

Il CIF 9 rappresenta una delle realtà più dinamiche del football americano in Italia: meno giocatori in campo, ma uguale intensità e passione. E proprio la passione è il motore che spinge i Wolverines, squadra in continua crescita e con l’ambizione di arrivare fino in fondo. Ora si entra nella fase più calda della stagione: i playoff. E Piacenza c’è, pronta a lottare per realizzare un sogno che ormai è più concreto che mai — alzare al cielo il trofeo del Super Bowl del CIF 9. Il cammino è ancora lungo, ma i Wolverines hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per provarci davvero.