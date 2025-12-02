Fornaroli, dopo il Mondiale ecco la Formula 1 con la McLaren

Leonardo Fornaroli, nel 2026, sarà protagonista in Formula 1 all'interno della scuderia McLaren. Dopo lo straordinario trionfo di domenica scorsa che lo ha laureato campione del mondo di Formula 2, per il pilota piacentino si aprono nuovi scenari che lo proiettano nel gotha dell'automobilismo.

«Sono incredibilmente orgoglioso di entrare nel McLaren Driver Development Programme dopo un altro anno di grande successo in pista – ha commentato il piacentino -. Vincere i titoli di Formula 3 e Formula 2 è stato un passo importante nel mio percorso, e sono motivato a compiere il prossimo passo attraverso questo programma, mentre lavoro verso il mio obiettivo finale: correre al livello più alto. Sono molto grato a McLaren per questa opportunità e a tutte le persone che mi hanno sostenuto fin qui. Non vedo l’ora di iniziare e lavorare a stretto contatto con il resto del team».

Ancora non sono stati svelati i dettagli di ciò che attende il giovane piacentino che è comunque riuscito a strappare, grazie a successi e talento, il contratto con la mitica scuderia inglese che gli assicura l'ingresso nell'olimpo dell'automobilismo.