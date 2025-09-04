Fornaroli pronto per Monza: «Carico fisicamente e mentalmente»

Su quella pista un anno fa ha scritto la storia, con un "film" pazzesco: vittoria del titolo di Formula 3 con il sorpasso all'ultima curva dell'ultimo giro, decisivo per imporsi nella stagione con la particolarità di non aver mai vinto un Gran Premio. A distanza di un anno, Leonardo Fornaroli riabbraccia la pista di Monza, dove ora torna al gradino superiore, la Formula 2, con la posizione privilegiata in classifica, quella di leader stagionale.

L'appuntamento all'autodromo brianzolo è nel fine settimana con il consueto schema stagionale: domani alle 11 spazio alle prove libere della durata di 45 minuti, mentre alle 15.55 scatteranno le qualifiche, dove i piloti avranno mezz'ora di tempo per far segnare il proprio miglior tempo decisivo per la composizione delle griglie di partenza. Sabato alle 14.15 spazio alla Sprint Race (con inversione dei primi dieci tempi della qualifica), mentre domenica mattina alle 9.45 si correrà la Feature Race. «Ho approfittato - le parole di Fornaroli alla vigilia del Gran Premio di Monza - del mese di stop dalle gare per rilassarmi un po' e ricaricare le energie. Al contempo, comunque, ho svolto una grande mole di allenamento per arrivare pronto fisicamente al rientro alle gare, così come ho lavorato molto al simulatore per essere preparato tecnicamente e anche mentalmente».



Piacenza, 14 agosto 2025. Palestra Yama Arashi. Allenamento Leonardo Fornaroli. Foto Angela Petrarelli Allenamento Leonardo Fornaroli. Foto Angela Petrarelli