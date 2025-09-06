Fornaroli show: a Monza vince la Sprint

Il ruggito del "Leo...ne". Altra prova di forza di Leonardo Fornaroli, leader del campionato di Formula 2 e a segno oggi nel primo pomeriggio conquistando la Sprint Race nel Gran Premio di Monza. Dopo l'ottavo tempo nelle qualifiche e la conseguente seconda fila (terza piazza) nella griglia di partenza della gara corta, il pilota piacentino dell'Invicta Racing ha capitalizzato al meglio il Gran Premio d'Italia, festeggiando la sua terza vittoria nelle Sprint Race e la quarta stagionale (contando anche il primo posto nella Feature Race dello scorso Gran Premio a Budapest).

Dopo la partenza, alla quarta curva il piacentino è salito al secondo posto a scapito di Meguetounif, per poi passare in testa all'ottavo giro. Il rivale più agguerrito è Arvid Lindblad, che arriva al Drs con Fornaroli, ma non riesce a completare l'opera. È Leo a trionfare davanti al pubblico di casa e a diventare sempre più leader della Formula 2: già in testa della classifica piloti, consolida il primo posto. Domani partirà in ottava posizione nella Feature Race (partenza alle 9.45).