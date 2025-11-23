Forza Borgotrebbia: prima sfida a Parioli per l’A1

Il grande giorno è arrivato: il Tennis Club Borgotrebbia riceve oggi la visita del Tc Parioli nell’andata del playoff per la promozione in Serie A1, un risultato mai raggiunto prima da alcun circolo piacentino.

Un appuntamento storico per la società del patron Lorenzo Marchi e della presidentessa Silvana Pagani, protagonista di una scalata inarrestabile, iniziata in D1 nel 2021 e proseguita con la vittoria in C (2022), B2 (2023) e B1 (2024).

Si inizia alle 10 (porte aperte a tutti gli appassionati), con il regolamento ormai tradizionale: quattro singolari e due doppi. Tra sette giorni ritorno al mitico circolo romano, dove sono cresciuti Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e l’attuale protagonista di Coppa Davis Flavio Cobolli. Chi vince più sfide, è promosso; in caso di parità, doppio di spareggio.

«Non guardiamo troppo avanti - commenta il direttore tecnico, Gianluca Beghi - pensiamo alla gara di andata che sarà molto difficile. Ci arriviamo con sensazioni buone, in casa abbiamo sempre fatto bene e siamo ancora imbattuti. Vedremo che squadra decideranno di schierare, in rosa hanno giocatori molto forti, come l’austriaco Lucas Neumayer, attualmente 188 nella classifica Atp e recentemente impegnato in Coppa Davis, e Gabriele Pennaforti, che è attorno al posto 500. I due ragazzi del vivaio sono classificati 2.5, quindi sicuramente hanno un’ottima squadra. Indipendentemente da loro, noi siamo molto carichi, i nostri vivai Alessandro Sartori e Luca Galazzetti si sono allenati bene, assieme a Peter Gojowczyk, Lorenzo Frigerio e Andrea Bolla sapranno farsi valere».