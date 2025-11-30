Il Tennis Club Borgotrebbia conquista la Serie A1

Il Tennis Club Borgotrebbia è in Serie A1. È stato Alessandro Sartori a regalare ai piacentini il punto che bastava per superare nel playoff il Tc Parioli: un 7-6 6-1 su Andrea Piergentili che consegna la storica promozione: nessuna società della nostra provincia, infatti, era mai arrivata nella massima serie del tennis italiano.

A Roma, sui campi in terra rossa all'aperto dei mitico circolo, bastava un punto, dopo il 6-0 dell'andata. A conquistarlo, nel primo incontro, è stato il giovane del vivaio biancazzurro, che ha così fatto esplodere l'entusiasmo della squadra e della dozzina di tifosi giunta nella capitale, guidata dal patron Lorenzo Marchi e dalla presidente Silvana Pagani.



