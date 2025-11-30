Liberta - Site logo
Il Tennis Club Borgotrebbia conquista la Serie A1

Nel ritorno del playoff sui campi romani del Tc Parioli basta la vittoria di Alessandro Sartori per raggiungere la storica promozione

Michele Rancati
Michele Rancati
|29 minuti fa
I portacolori del Tennis Club Borgotrebbia sui campi del Tc Parioli
I portacolori del Tennis Club Borgotrebbia sui campi del Tc Parioli
Il Tennis Club Borgotrebbia è in Serie A1. È stato Alessandro Sartori a regalare ai piacentini il punto che bastava per superare nel playoff il Tc Parioli: un 7-6 6-1 su Andrea Piergentili che consegna la storica promozione: nessuna società della nostra provincia, infatti, era mai arrivata nella massima serie del tennis italiano.
A Roma, sui campi in terra rossa all'aperto dei mitico circolo, bastava un punto, dopo il 6-0 dell'andata. A conquistarlo, nel primo incontro, è stato il giovane del vivaio biancazzurro, che ha così fatto esplodere l'entusiasmo della squadra e della dozzina di tifosi giunta nella capitale, guidata dal patron Lorenzo Marchi e dalla presidente Silvana Pagani.

