Galassi operato di tumore al testicolo: «Prevenzione fondamentale»

«Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico». È così che inizia il messaggio di Gianluca Galassi in un post pubblicato stamattina sui propri social, in collaborazione con il profilo della Gas Sales Bluenergy. Un annuncio spiazzante che spiega del perché dell’assenza del centrale biancorosso nell’ultimo appuntamento in Repubblica Ceca nel secondo turno di Cev Cup.

Dalla società fanno sapere che l’operazione a cui è già stato sottoposto il centrale biancorosso, per l’asportazione di un tumore al testicolo ed effettuata presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano dal dottor Gennaro Musi, è andata a buon fine. Lo staff medico della Gas Sales seguirà con la massima attenzione il percorso post-operatorio dell’atleta, monitorando costantemente le sue condizioni e valutando i tempi di recupero. Il club si trova così a vivere una crisi nel comparto centrali, avendo già momentaneamente rinunciato all’apporto del capitano Robertlandy Simon, fermo per un infortunio alla gamba destra per almeno tre mesi. Ma le parole più incoraggianti le spende Galassi stesso: «Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo».