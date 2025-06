Gara dalle mille emozioni per ricordare Laura e Irene

Grande partecipazione e dominio assoluto in gara al primo memorial che la Vittorino da Feltre ha organizzato in onore di Irene Ferrara e Laura Lusignani, prematuramente scomparse e per anni componenti della nutrita formazione dei master biancorossi. Un 2 giugno trascorso in acqua che ha regalato attimi di commozione e che ha rinsaldato ulteriormente i legami che caratterizzano la squadra allenata da Cristiano Zappa che, a fine giornata, hanno preceduto i nuotatori dell'Acquamore di Seriate e la formazione del Carroccio di Legnano. A breve, il 28 agosto, saranno invece 12 i master biancorossi a tentare l'impresa della traversata dello Stretto di Messina. Leggi tutto qui.