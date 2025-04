Gas Sales a Trento senza De Nicolo, ma con 80 Lupi

La Gas Sales Bluenergy dovrà fare a meno del proprio direttore sportivo Ninni De Nicolo (presenza fissa accanto ai giocatori a bordo campo) nella delicata gara 3 della semifinale scudetto contro Trento, in programma domani sera alle 20.30 nell'infuocata arena dolomitica. Il giudice sportivo nazionale ha infatti optato per la sospensione del dirigente biancorosso fino a lunedì 21 aprile, a causa di alcuni episodi avvenuti domenica al PalabancaSport nel corso del rovente tie break, poi vinto in volata dai trentini. Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, De Nicolo è stato sospeso per «comportamento provocatorio e velatamente minaccioso nei confronti dell’allenatore avversario nel quinto set». Oltre alla sospensione del dirigente, la società piacentina è stata anche multata di 700 euro. Qualora Piacenza dovesse aggiudicarsi gara 3 (che vedrà oltre 80 Lupi Biancorossi invadere pacificamente il palazzetto avversario), De Nicolo "salterebbe" anche gara 4 in programma domenica 20 aprile.