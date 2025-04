Maledizione tie-break: Gas Sales ancora sconfitta da Trento

Il tie-break è ancora fatale alla Gas Sales Bluenergy volley, sconfitta da Trento anche in gara 2 delle semifinali scudetto in un Palabanca gremito ed entusiasta.

Come già accaduto nella prima sfida, i biancorossi partono male e cedono il primo parziale, per poi reagire e conquistare il secondo. Ospiti di nuovo avanti nel terzo set e piacentini bravi a rimontarli nel quarto. Si va al quinto e decisivo set, che Piacenza inizia bene, ma prosegue con una serie di errori che da il via libera ai trentini, che chiudono 15-9.

Giovedì prossimo alle 20.30 gara 3 a Trento: la Gas Sales Bluenergy deve assolutamente vincere per non essere eliminata.

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino 2-3

(25-27, 25-15, 20-25, 25-22, 9-15)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 6, Mandiraci 16, Simon 14, Romanò 16, Maar 18, Galassi 10, Loreti (L), Scanferla (L), Bovolenta 1. N.E. Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye. All. Travica.

Itas Trentino: Sbertoli 0, Michieletto 24, Resende Gualberto 6, Rychlicki 19, Lavia 11, Kozamernik 6, Pesaresi (L), Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Bartha 0, Acquarone 0. N.E. Bristot, Pellacani, Magalini. All. Soli.

Arbitri: Lot, Brunelli