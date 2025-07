Gas Sales, addio a sorpresa di Maar: arriva il talento Bergmann

Colpo di scena in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Stephen Maar saluta a sorpresa la Superlega per accettare una proposta dalla Turchia. Un’offerta arrivata negli ultimi giorni, che ha spinto il canadese e la società biancorossa a una risoluzione consensuale del contratto, valido anche per la prossima stagione.

Una perdita pesante per coach Boninfante, che saluta una pedina fondamentale: Maar garantiva equilibrio, solidità in ricezione e grande affidabilità in attacco. Conosceva bene il campionato italiano e avrebbe ricoperto con ogni probabilità un ruolo da titolare nel sestetto. La società, però, non si è fatta trovare impreparata. In tempi rapidissimi ha chiuso l’arrivo di Lukas Felipe Bergmann, giovane martello brasiliano con cittadinanza tedesca. Classe 2004, arriva con un contratto triennale e un bagaglio di esperienze già importanti: campione di Brasile con il Sesi San Paolo, miglior schiacciatore del campionato e protagonista con la Nazionale verdeoro, con cui ha preso parte anche alle Olimpiadi 2024. Bergmann porta atletismo, entusiasmo e grandi margini di crescita. Ora toccherà a lui, a Gutierrez e a Mandiraci contendersi i due posti in banda, in un assetto rinnovato che perde esperienza ma guadagna freschezza.

«Stephen ha ricevuto un’offerta davvero importante dalla Turchia, una di quelle che non si possono ignorare. Non è stato facile rinunciare a lui, ma abbiamo condiviso la scelta. In cambio, abbiamo colto un’opportunità entusiasmante: portare a Piacenza uno dei giovani più promettenti al mondo. Lukas ha voluto anticipare il suo arrivo in Italia, segno che ha sposato con convinzione il nostro progetto», ha dichiarato il direttore sportivo Ninni De Nicolo. Gas Sales cambia volto e guarda avanti, con l’obiettivo di restare protagonista anche nella prossima stagione.