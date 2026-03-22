Gas Sales Bluenergy, al Palabanca per chiudere i giochi

Potrebbe essere il gran giorno. I quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega vivono gara_4 nell’equilibratissima sfida tra Gas Sales Bluenergy e Modena, con i biancorossi avanti 2-1 e che stasera alle 18, in caso di vittoria al Palabanca, raggiungerebbero Perugia in semifinale. Alla vigilia, Samuele Papi, vice di coach Dante Boninfante ha sottolineato “l’importanza del fattore-pubblico: ci sarà da soffrire tantissimo, ma ce la metteremo tutta per raggiungere questo traguardo”.

“Siamo consapevoli che si ricomincerà virtualmente dallo 0-0 – ha detto invece Dante Boninfante -, abbiamo una grande opportunità di giocarci il primo match ball davanti al nostro pubblico e dobbiamo essere bravi a sfruttare questa opportunità. Il nostro pubblico ci sarà di grande aiuto, sarà l’uomo in più in campo e la spinta che ci saprà dare penso possa essere determinante per giocare una grande gara e superare i momenti difficili che ci potranno essere. Questa serie ha ampiamente dimostrato che basta un piccolo dettaglio per far pendere la bilancia da un lato o dall’altro, in gara 4 dovremo scendere in campo con la stessa identica attenzione e la stessa umiltà che abbiamo avuto fino ad ora sapendo che l’ultimo set giocato a Modena è quello che ha rispecchiato meglio i valori in campo”.