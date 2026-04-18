Gas Sales Bluenergy, sfuma la prossima Champions

Gas Sales Bluenergy nella prossima stagione sarà ancora protagonista in Europa, giocherà per la seconda volta consecutiva la Cev Volleyball Cup. È sfumata, infatti, la possibilità di partecipare alla Cev Champions League visto che Cucine Lube Civitanova, vincendo con Rana Verona gara 4 delle semifinali scudetto, ha conquistato, in qualità di finalista scudetto, il pass per la Champions League dove affiancherà Perugia e Verona. Le quattro semifinaliste alla corsa per il tricolore erano già certe della qualificazione alle competizioni europee ma saranno dunque Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, in qualità di finaliste scudetto, a partecipare alla Champions League con Rana Verona, migliore tra le escluse in Semifinale.

CEV Champions League: Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova: (qualificate come Finaliste Scudetto) e Rana Verona (miglior semifinalista esclusa, 2a in regular season)

CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (peggior semifinalista esclusa, 5a in regular season)

CEV Challenge Cup: vincente playoff 5° posto che vedono protagonisti Itas Trentino, Valsa Group Modena, Vero Volley Monza e Allianz Milano)