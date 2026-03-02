Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, doppia vittoria a Chieri

Doppia vittoria per Gas Sales Bluenergy Sitting Volley nel terzo concentramento del campionato italiano di Serie A1 maschile. Piacenza, 2 marzo 2026 - Due successi netti e una prestazione di grande solidità per Piacenza al PalaFenera di Chieri.

La formazione biancorossa si è imposta con un doppio 3-0, superando prima AD Astra ASD (25-23, 25-22, 25-19) e successivamente Diasorin Fenera Chieri (25-18, 25-14, 25-15), al termine di due gare condotte con autorità, ordine tattico e grande attenzione in tutti i fondamentali.

Dopo il primo concentramento disputato a Piacenza, il secondo andato in scena a Cuneo, in cui la squadra guidata da Giovanni Marani ha rispettato un turno di riposo, arrivano quindi punti preziosi che permettono ai biancorossi di salire al secondo posto in classifica con 10 punti, alle spalle di AD Astra (12), ma con un concentramento in meno, appunto rispetto alla formazione lombarda.

Contro AD Astra, infatti, è arrivata una vittoria particolarmente significativa, anche alla luce della sconfitta subita al tie-break nel primo concentramento stagionale. Una prova di maturità da parte del gruppo, che ha dimostrato compattezza, qualità nel muro e in ricezione e grande lucidità nei momenti decisivi. Prestazione convincente anche contro i padroni di casa di Chieri, in un concentramento ben organizzato che ha rappresentato un’ulteriore tappa di crescita per tutto il movimento. Importante anche la gestione delle rotazioni: le scelte tecniche e i cambi effettuati durante le gare hanno confermato la profondità e l’affidabilità dell’intera rosa, con tutti gli atleti chiamati in causa pronti a dare il massimo contributo.

Soddisfatto al termine della giornata il Capo allenatore Giovanni Marani: «I ragazzi hanno giocato due partite molto ordinate e pulite, con grande attenzione a muro e in ricezione. La vittoria contro AD Astra era per noi fondamentale, sia per la classifica sia per riscattare la sconfitta dell’andata a Piacenza. Ho avuto risposte importanti da tutto il gruppo: i cambi fatti durante i match sono stati frutto di scelte tecniche precise e ogni atleta ha dato il massimo. Se continuiamo a esprimerci con questo livello di concentrazione e qualità, siamo sulla strada giusta».

Gas Sales Bluenergy Sitting Volley tornerà in campo il 15 marzo al Palazzetto Campanini a Sannazzaro De' Burgondi e il 19 aprile al Palazzetto Dante Falk di Sesto San Giovanni, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino positivo nel massimo campionato nazionale confermando i progressi mostrati.