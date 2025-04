Gas Sales Bluenergy, stasera non puoi sbagliare

Adesso non ci sono più calcoli da fare, né tanti schemi da seguire: conta soltanto vincere. La situazione è da classica acqua alla gola per la Gas Sales Bluenergy, che questa sera alle ore 20.30 scenderà in campo a Trento per affrontare i padroni di casa dell'Itas nella gara 3 delle semifinali scudetto di Superlega. Per il momento sorridono Sbertoli e compagni, forti del doppio successo conquistato nelle prime due gare della serie sempre al tie break e con un'altra vittoria sarebbero così in finale, ma dall'altra parte della rete c'è il gruppo biancorosso di Travica per nulla d'accordo con questi piani. L'impresa è difficilissima, bisogna vincere per allungare la serie, questa Gas Sales ha già dimostrato di poter giocare alla pari con i campioni della Regular Season, ma quelli che sono mancati sono i punti fondamentali nei momenti chiave del match.

I tifosi però ci credono e saranno un centinaio di Lupi Biancorossi a sostenere la squadra che si affiderà ai suoi pilastri, con Brizard in cabina di regia e Romanò opposto, Maar e Mandiraci alla banda, Simon e Galassi centrali e Scanferla libero. In caso di colpaccio esterno la Gas Sales si assicurerebbe gara 4 che andrebbe in programma domenica al PalabancaSport e saltare le vacanze di Pasqua, un “sacrificio” che tutto il mondo biancorosso accetterebbe più che volentieri per non dire addio al sogno scudetto.