Gas Sales, l’Under 13 alla Final Four regionale dell'8 giugno

La formazione Under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà protagonista alla Final Four regionale che si giocherà domenica 8 giugno a Ravenna.

Impegnata nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff, ha superato alla Palestra Salvadè (ex Pontieri) la formazione bolognese del Paolo Poggi Volley Bologna per 3-0 (26-24, 25-10, 25-22) bissando il successo di qualche giorno prima nella gara di andata e ha staccato il pass per la Final Four di categoria.

Alla Final Four parteciperanno oltre ai giovani biancorossi la Dinamo Bellaria, l’Anderlini 1984 Modena e la vincente tra Consar 2012 Ravenna e l’Energy Volley U13 gialla Parma con i ravennati vittoriosi nella gara di andata dei Quarti di Finale.

Non è prevista una fase nazionale ma la vincitrice della Final Four regionale parteciperà al Torneo interregionale “Pallavolo Domani”.

La rosa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 13: Sergio Ferrari, Francesco Arpaioli, Tommaso Losi, Alberto Castignoli, Giorgio Cattivelli, Giacomo Vinotti, Ettore Fei, Lorenzo Bruno, Edoardo Badini, Ethan Engin Nguindjel, Paolo Guazzi, Giordano Corvino, Ottavio Massari. All. Carlo Miselli, dirigente accompagnatore Alessandro Fei.