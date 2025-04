Gas Sales, stasera parte la missione Champions League

Non è finita la stagione della Gas Sales, c'è ancora una “missione Champions League” da portare a termine. I biancorossi torneranno in campo questa sera alle ore 20.30 (diretta su Dazn e Volleyballworld.it) in casa di Perugia per il primo atto della finale per il 3°-4° posto dei playoff scudetto, serie che varrà l'accesso alla massima competizione europea. Vietati dunque cali di concentrazione per i ragazzi di Travica, reduci dall'eliminazione in semifinale scudetto contro Trento che ha lasciato più di un rammarico.

Di fronte ci sarà la vincitrice dell'ultimo tricolore e grande delusa di questo campionato, Perugia, che partiva con gli immancabili favori del pronostico e si è invece fatta sorprendere da Civitanova che ha ribaltato il risultato in semifinale eliminandola per 3-2.

Travica si affiderà di nuovo al suo sestetto base con capitan Brizard in cabina di regia e Romanò in diagonale, Mandiraci e Maar alla banda, Simon e Galassi saranno i centrali e Scanferla il libero. In assoluto, dei 15 precedenti, gli umbri ne hanno vinti ben 13. Perugia avrà inoltre tutto il fattore ambientale dalla sua parte visto che non saranno presenti i Lupi Biancorossi per motivi logistici. Si gioca al meglio delle tre partite con gara 2 in programma sabato sera alle ore 20.30 al Palabanca, chi vincerà la serie staccherà il pass per la prossima Champions League, la perdente dovrà invece accontentarsi di un posto in Coppa Cev.