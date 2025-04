La lotta Champions parte con una sconfitta: Gas Sales battuta 3-1 da Perugia

Servirà un'impresa alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per qualificarsi alla prossima Champions League. Perugia batte in casa i biancorossi per 3-1 nella gara 1 della semifinale 3°-4° posto e di fatto impone già la legge del più forte, pur senza brillare. C'è però molto da recriminare in casa piacentina, se prima della partita si fermano Galassi e Ricci svuotando il reparto centrali le cose si fanno più complicate, poi arriva anche un primo set infinito dove Brizard e compagni non sfruttano tante palle per il vantaggio. La Sir gioca con il pilota automatico, si ferma solo nel terzo parziale vincendo nettamente secondo e quarto e ora alla Gas Sales non rimane che vincere gara 2 per non doversi accontentare della Coppa Cev: appuntamento in programma per sabato alle ore 20.30 al PalabancaSport.

«Ci è mancato qualcosa - ha spiegato a fine match Alessandro Bovolenta, schierato centrale - abbiamo commesso qualche errore di troppo e questo ci è costato caro. Da centrale, in realtà, avevo giocato solo in Serie B, dove la palla viaggia a un’altra velocità: ho fatto fatica ad adattarmi, soprattutto ad arrivare a muro. Però ho cercato di dare il massimo in battuta e un punto in attacco l’ho anche messo giù. Ora tutto si deciderà in gara 2: penso che ci siano tutte le possibilità per allungare la serie, ma dovremo sbagliare meno e crederci sempre».

SIR SUSA VIM PERUGIA-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-1

(37-35; 25-18; 19-25; 25-18)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Piccinelli, Candellaro, Zoppellari, Cianciotta, Giannelli 3, Herrera, Loser 6, Ben Tara 18, Solè 12, Usowicz, Colaci, Ishikawa, Semeniuk 12, Plotnytskyi 14. All' Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Salsi, Ricci, Brizard 4, Maar 16, Mandiraci 16, Scanferla, Galassi, Simon 11, Andringa, Romanò 13, Bovolenta 1, Gueye 2, Loreti. All. Travica.

Arbitri: Zavater e Carcione.

Note: durata set 47', 29', 32' e 30' per 2 ore e 18 minuti di gioco.

Spettatori: 3789.

Sir Susa Vim Perugia: battute sbagliate 27, ace 5, muri punto 7, errori in attacco 5, ricezione 46 % (23 % perfetta), attacco 52 %.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 6, muri punto 9, errori in attacco 13, ricezione 44 % (21 % perfetta), attacco 46 %.