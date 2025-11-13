Giorgia, un’altra medaglia olimpica all’Activa. «In palestra a modo mio»

La collanina a cinque cerchi resta in bella vista sopra alla felpa per tutto il corso della seduta. Giorgia Villa, lo conferma lei stessa, non se ne separa mai dal 30 luglio dello scorso anno. Dopo Vanessa Ferrari, ecco un’altra medaglia olimpica della ginnastica artistica in grado di far brillare gli occhi alle giovanissime ginnaste dell’Activa. Nei giorni scorsi, la 22enne di Ponte San Pietro è diventata la star della affollatissima palestra del polisportivo: un intero allenamento sotto agli occhi nerissimi dell’argento di Parigi, capace con le compagne di cogliere una medaglia inedita per l’Italia nella disciplina.

«E’ stato un traguardo straordinario, ma che personalmente ha acquisito ancor più valore perché centrata fianco a fianco di ragazze che sono diventate amiche autentiche e con le quali ho condiviso quasi vent’anni di lavoro e di fatiche» ha spiegato la ginnasta tesserata per la Polizia di Stato.