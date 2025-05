Giro del Medio Po, scatta l'edizione dei record

È partecipazione record al 55esimo Classico Giro del Medio Po a Castel San Giovanni, in programma oggi e quest'anno riservato alla categoria Juniores rivestendo il carattere di gara nazionale.

Ben 183 iscritti in rappresentanza di 29 squadre (delle quali due straniere) rendono un successo già in partenza la corsa organizzata dal Gs Luigi Maserati guidata da Giulio Maserati.

Il via è previsto alle 14.30 da corso Matteotti, anche sede di arrivo dopo 116 chilometri e 200 metri con sette passaggi in salita sul Fornello che faranno selezione. Il Giro del Medio è sotto la lente di ingrandimento del ct azzurro di categoria Edoardo Salvoldi, che sarà rappresentato a Castel San Giovanni dal tecnico Pierangelo Cristini, che seguirà la corsa su una moto di servizio

Tra i favoriti, Riccardo Colombo (Bustese Olonia) e Tommaso Marchi (Borgo Molino Vigna Fiorita). Quattro i corridori piacentini in gara, tutti classe 2008 (primo anno Juniores): nel Pedale Casalese Armofer ci saranno Nicolas Achilli (di Piacenza) e Matteo Bongiorni (di Gossolengo), mentre il Gs Parmense schiererà Giuseppe Pietro Laface e Giovanni Mattia Ramundo, entrambi di Castel San Giovanni. Un loro compagno di squadra, Alex Fratti, festeggerà in corsa i suoi 18 anni, essendo nato proprio il 10 maggio.