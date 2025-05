Gli Under 18 dei Lyons trionfano al trofeo degli Appennini

Termina in gloria la stagione dell’Under 18 Emilbanca Lyons, che con la vittoria conquistata sul campo del Rugby Parma, certifica la conquista del Trofeo degli Appennini, aggiudicandosi la classifica finale del Campionato interregionale di categoria. Il testa a testa con il Bologna Rugby Club, alle spalle dei Leoni per un solo punto nelle ultime 4 giornate di campionato, ha alla fine premiato i bianconeri, bravi a non incorrere in passi falsi nel momento critico, conquistando tutti i punti disponibili per portare a casa il trofeo. La vittoria finale è suggellata dai record di squadra, che vedono i ragazzi di Salvetti, Mozzani e Cuminetti primi per mete segnate, punti fatti e differenza punti, a cui si somma la seconda miglior difesa del Girone.

La gara decisiva è andata in scena sabato presso il centro sportivo «Banchini» di Parma, casa del Rugby Parma FC 1931. In apertura di contesa, la tensione gioca un brutto scherzo ai bianconeri, con Pellarini che ferma un’azione pericolosa dei padroni di casa con un fallo sanzionato da meta di punizione e cartellino giallo. Nonostante l’avvio in salita i Leoni sono bravi a fare quadrato e recuperare subito lo smalto offensivo: Dodici firma il pareggio sfruttando il lavoro della mischia bianconera, poi Franzoso si carica la squadra sulle spalle firmando una doppietta nel primo tempo dando il vantaggio decisivo ai suoi. Con tre mete all’attivo ai Leoni manca solo una segnatura per la certezza del primo posto in Campionato: il Parma vende cara la pelle sfoderando una difesa tenace, e la tensione blocca per diversi minuti l’attacco dei Lyons. A risolvere i problemi ci pensa Barbieri allo scadere, che si allunga in meta con una percussione centrale e fa partire la festa di tutto il gruppo bianconero. Una vittoria sofferta, inseguita e voluta per i ragazzi di Salvetti, Mozzani e Cuminetti, che dopo aver sfiorato il titolo nello scorso campionato (secondo posto alle spalle del Valorugby Emilia) si prendono una meritata rivincita.

A traguardo raggiunto, lo staff tecnico bianconero può lasciarsi andare ai festeggiamenti: Jacopo Salvetti e Daniele Mozzani seguono questa squadra da due stagioni, e l’emozione si fa sentire. «Sapevamo fin dall’inizio di poter ambire ai primi posti della classifica – ha spiegato Jacopo Salvetti, giocatore della prima squadra e alla terza stagione da capo allenatore dell’Under 18 bianconera - ma dopo la sconfitta contro Bologna (seconda in classifica) ci siamo ritrovati a +1 con la consapevolezza di dover giocare 4 partite e di doverle vincere tutte con il bonus offensivo per essere sicuri del primato in classifica. I ragazzi erano consci della difficoltà dell’impresa, ma sono stati i primi a dire: ‘ora dipende solo da noi’. La crescita nell’ultima parte dell’anno li ha anche portati ad una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e ad una forte maturità nell’affrontare i momenti duri delle singole partite, come è successo nella sfida con Parma dove abbiamo subito un cartellino giallo e una meta tecnica nei primi minuti»

Fa eco alle parole di Salvetti la gioia di Daniele Mozzani, una vita ai Lyons come giocatore e tecnico del settore giovanile: «il momento che ha dato una svolta al nostro cammino è stata la sconfitta con Bologna nel girone di ritorno: non era la prima volta in stagione, ma nelle altre occasioni ci confrontavamo con squadre ‘rinforzate’ da giocatori delle squadre Elite, sentendoci quindi un po’ ‘giustificati’. Con Bologna invece è stato diverso, ci hanno fatto tornare coi piedi per terra evidenziando quelle che in quel momento erano le nostre debolezze. I ragazzi lo hanno capito, ci abbiamo lavorato e loro hanno risposto nel migliore dei modi, da quel momento è stata una continua crescita del gruppo, sia nello sviluppo del gioco che a livello mentale. Abbiamo sempre creduto nel nostro progetto e per questo abbiamo sempre creduto nel potenziale della squadra. Il coinvolgimento di tutti i ragazzi ci ha aiutato nella crescita di tutto il gruppo, che nell'ultima parte della stagione è stato fondamentale per affrontare partite delicate con vari infortuni che hanno ridotto le nostre possibilità di scelta e margini di errore. La stagione era iniziata con il mancato accesso al campionato élite per un solo punto nello spareggio con la Lazio, che ci è servito da stimolo per crescere e dimostrare che è stato solo un ostacolo del nostro percorso. Fin da subito ci siamo imposti come obbiettivo la vittoria del campionato interregionale, e dopo mesi di duro lavoro è una soddisfazione grandissima poter raccogliere questo risultato».

Una stagione ricca di traguardi importanti quella dell’Under 18 bianconera, che ha visto tra le altre cose quattro ragazzi fare il proprio esordio in prima squadra e confrontarsi con il rugby «dei grandi». Con uno sguardo al futuro e la gioia dell’impresa Jacopo Salvetti ha voluto così salutare questo gruppo vincente: «La soddisfazione di vedere i propri ragazzi esordire è stata immensa per tutto lo staff tecnico, il nostro obiettivo come allenatori è proprio quello di garantire per tutti lo sviluppo del proprio potenziale e quando questo coincide con la chiamata della prima squadra non possiamo che essere contenti per loro e per i loro sforzi. Auguro a tutti quanti di trovare la propria strada, che sia il rugby o qualcos’altro e di impegnarsi e avere successo come hanno fatto quest’anno.»

Rugby Parma FC 1931 v Emilbanca Rugby Lyons 7-26 (7-19)

Emilbanca Rugby Lyons: Belforti, Locca, Seminari, Anglisani, Melis; Franzoso (cap), Isola; Barbieri, Binati, Konte; Baas, Mutti; Pellarini, Dodici, D’Onofrio. A Disposizione: Calabrese, Fontanella, Leddi, Mastrorocco, Beghi, Pagliafora, Tosciri.

Marcatori: 5’ m di punizione Parma (7-0),12’ meta Dodici tr Anglisani (7-7), 18’ m Dodici (7-12), 29’ m Franzoso tr Anglisani (7-19); st: 79’ m Barbieri tr Anglisani (7-26).