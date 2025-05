Gli Under 19 del Fiorenzuola piegano il Chisola e sognano

Parte con un nuovo successo l'avventura nel mini girone playoff. Il Fiorenzuola di mister Araldi, nella fase finale del campionato Juniores Nazionale Under 19, ha infatti piegato a domicilio il Chisola. I rossoneri hanno avuto la meglio sui piemontesi del Chisola per 2-0 grazie a un'autorete e al gol di Dadati. Tre punti che mettono in discesa l'avventura che mette in palio la qualificazione alla final four di Roma. Nel girone a tre dei valdardesi, inserito anche il Piacenza con il derby che rischia di diventare cruciale per l'accesso alla fase successiva.