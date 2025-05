Gol e verdetti questa sera a Zona Calcio

L’ultima giornata di un campionato sciagurato e il futuro del Piacenza, ma anche i crudeli verdetti della domenica dei dilettanti saranno in primo piano questa sera a partire dalle 20.30 della puntata speciale di Zona Calcio.

In primo piano con Michele Rancati e suoi ospiti il presente e il futuro dei biancorossi, che con il pareggio sul campo dello Zenith Prato hanno concluso una stagione deludente, ma hanno già iniziato a lavorare per la prossima, che vedrà il ritorno in panchina di mister Arnaldo Franzini.

Spazio anche all’Eccellenza e alla atroce beffa che ha subito per la seconda domenica consecutiva il Nibbiano&Valtidone, che ancora una volta ha visto svanire a pochi minuti dalla fine la promozione in Serie D a vantaggio della Correggese.

Poi tutto sui playoff e i playout dalla Promozione alla Terza categoria, con notizie poco positive per le squadre piacentine.

Appuntamento quindi dalle 20.30. Come sempre, Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming collegandosi al sito ufficiale www. liberta.it.