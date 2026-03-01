Grasso manda il Nibbiano in paradiso: la Serie D ora è più di un sogno

E’ servito un surplus di energie, ma alla fine, grazie al solito Domenico Grasso, anche l’ostacolo Rolo è superato: il Nibbiano&Valtidone è sempre più vicino alla Serie D. Il successo in rimonta per 2-1 ai danni dei bolognesi vale infatti il +7 sul Fiorenzuola e addirittura +9 sulla Vianese. E proprio domenica prossima, al velodromo Pavesi, andrà in scena la sfida tra la squadra di Rastelli e quella di Araldi, ieri incredibilmente sconfitta a Fabbrico. Un successo che può essere svolta decisiva nel torneo: nonostante il vantaggio iniziale firmato Borghi, prima il calcio di rigore di Minasola e poi il consueto sigillo di Grasso, hanno reso merito alla spinta constate dei piacentini.

Pari senza gol per la Pontenurese che non riesce in alcun modo a superare le resistenze del Corticella. Un pari che mantiene i ragazzi di mister Rizzelli al quarto posto, a +1 sul lanciatissimo Terre di Castelli. Nessun gol anche tra Arcetana e Agazzanese. E’ invece molto pesante la caduta della Bobbiese che, a Fiorano, è superata per 2-0 dal Real Formigine in un autentico scontro-salvezza.

In Promozione, tandem piacentino in testa alla classifica: con il Gotico a osservare il turno di riposo, la Castellana Fontana, in extremis, coglie i tre punti che valgono l’aggancio in vetta ai danni dei biancorossi con la squadra di Ciotola capace di superare, a domicilio, una rivale per la corsa al titolo come il Fornovo. Martch-winner, Cantiello. Pesantissimo anche il successo del rinato Carpaneto Chero sul San Secondo: i ragazzi di Ferranti avvicinano la quota salvezza grazie al gol nel primo tempo di Picciotti.

