Guglieri dice addio al Fiorenzuola e torna con Tabbiani

Il direttore sportivo del Fiorenzuola Mario “Todo” Barbieri continua il lavoro in vista del campionato di Eccellenza e ha messo nel mirino il centrocampista classe 2003 Enrico Morrone, figlio di Stefano ex giocatore del Parma. Nell’ultima stagione, ha militato nel Colorno mettendo a segno sette reti. Sono in corso anche contatti con il trequartista argentino ventinovenne Gonzalo Martinez del Borgo San Donnino, un profilo che “Todo” conosce bene. Al tempo stesso è in costruzione anche lo staff da associare al neo allenatore Nicolò Araldi. A giorni, terminati gli ultimi colloqui se ne se ne potrebbe sapere di più. Una notizia è invece certa. Si interrompe il sodalizio con Ettore Guglieri, che non rimarrà né come vice allenatore né come collaboratore. In quest’ultima veste sembra destinato a Trento, alla corte di Luca Tabbiani, dove ritroverà anche il vice allenatore Michele Coppola.