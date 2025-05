«Hanno colpito la mia mamma»: la denuncia del mister del S. Lorenzo

«Hanno spinto mia mamma e l'hanno fatta cadere a terra. Credo che sia un gesto che si commenta da solo, da vili. Ora, con la società, stiamo penando di presentare un esposto in Figc». Fabio Di Pino, allenatore del San Lorenzo Monticelli, così come i suoi uomini, non ha potuto festeggiare come avrebbe voluta la sorprendente vittoria ottenuta nella finale playoff di Seconda Categoria, disputata domenica scorsa a Zola Predosa contro il Superga.

Stando a quanto raccontato dai diretti interessati, oltre un'ora dopo la fine della partita, al momento della partenza, sostenitori della squadra di Cattolica sarebbero entrati in contatto con la formazione piacentina che stava festeggiando il successo ottenuto ai calci di rigore. Un episodio inquietante che macchia la stagione da incorniciare della formazione di Di PIno, tornata in Prima dopo diverse stagioni. Leggi tutta l'intervista qui