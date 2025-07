I 70 anni dell’uomo che portò il rugby a Fiorenzuola

Grande festa per i 70 anni di Romeo Illari, storico allenatore e presidente del Fiorenzuola Rugby, che per l’occasione ha ritrovato i suoi “bambini” di un tempo e alcuni giocatori della squadra seniores disputarono i campionati di Serie C e Serie B. È stato tra i pionieri del rugby a Fiorenzuola, quando allora la società si chiamava Libertas Fiorenzuola Rugby, inserendo anche il nome della società di atletica leggera del paese dal momento che alcuni giocatori, Illari compreso, arrivavano proprio da quella disciplina.

«Era esattamente il 21 aprile 1971 - ricorda - e Libertà intitolava: “Due squadre di rugby a 8 giocatori si sono affrontate a Fiorenzuola”. L’altra era di Parma. Mi ero trasferito ad Arona con la famiglia e venivo a Fiorenzuola solo per giocare le partite: l’allenatore era Tillo Aspetti, persona straordinaria e caro amico. In tre anni abbiamo vinto una sola partita, 12-6 contro la Reno Bologna. Un’impresa, tanto da meritare un altro titolone sulla Libertà: era il 7 dicembre del 1972. Tra i tanti momenti indimenticabili, la vittoria nel Torneo di carnevale a Milano, la finale persa al Torneo di Prato, con i ragazzi saliti in Under 15, e poi il nostro traguardo più importante: la semifinale nazionale Under 17. Oltre a noi c’erano Petrarca Padova, Mediolanum Milano e Benevento: le migliori squadre giovanili d’Italia. Quando ci siamo presentati molti non sapevano dove fosse Fiorenzuola».