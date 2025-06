I Bees provano a rimanere aggrappati alla Serie B

Non possono più sbagliare i Fiorenzuola Bees che, dopo il ko rimediato in gara con Desio, in caso di nuova sconfitta vedrà la serie chiudersi con la retrocessione in Serie C. Dunque, oggi alle 18, al Palarquato i ragazzi di coach Dalmonte sono attesi da una prova d'orgoglio per portarsi sul 2-2 e consegnare così alla "bella" (già eventualmente programmata per mercoledì prossimo a Desio) i destini della formazione valdardese. Anche nella gara di venerdì scorso, andamento altalenante per i piacentini, bravi nella prima parte della sfida, ma poi incapaci di mantenere ritmi e percentuali per mettere in difficoltà Rimadesio.