I campioni insegnano i valori dello sport a 500 giovani

Piazza Cavalli ha ospitato la quinta tappa dell’edizione 2025 di Banca Generali "Un Campione per Amico". Oltre 500 bambini delle scuole Elementari e Medie della città hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. I portici di Palazzo Gotico si sono trasformati per l'intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, mete, voleé e schiacciate con i piccoli come protagonisti.

Da sinistra, Lucchetta, Panatta, Graziani e Castrogiovanni



«È stata una bellissima emozione incontrare il sorriso e la voglia di giocare e divertirsi insieme ai tanti bambini accorsi qui oggi a Piacenza accompagnati dai loro insegnanti. Questa manifestazione, che quest’anno ha raggiunto la sua ventiquattresima edizione, ha un valore inclusivo. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie», ha commetato Adriano Panatta.

Soddisfazione dai vertici di Banca Generali, sponsor per il quattordicesimo anno consecutivo della manifestazione: «Siamo entusiasti della risposta di Piacenza per questa quinta tappa di Un Campione per Amico 2025 – spiega Stefano Pesci di Banca Generali – crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni con i valori di relazione e comunità che si esprimono attraverso lo sport, e vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria, avvicinando i più giovani al tema del risparmio sostenibile».

La galleria fotografica di Claudio Cavalli