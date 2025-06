I canottieri della Vittorino si sdoppiano

Fine settimana ricco di eventi agonistici per la Vittorino da Feltre, tanto che la squadra di canottaggio si è divisa in due campi di regata per due differenti competizioni.

Sul lago di Piediluco, in provincia di Terni, si sono disputate le selezioni valide per i Campionati mondiali Under 19 e per la Coupe de la Jounesse. I primi atleti biancorossi a scendere in gara sono stati Marco Tinelli e Matteo Sardi nel due senza; i due giovani canottieri della Vittorino, dopo aver superato le qualificazioni, hanno disputato i quarti di finali chiudendo in settima posizione e terminando così la loro corsa per la Nazionale azzurra. In seguito ha poi gareggiato Viola Ferrari: l'atleta biancorossa, ancora nella categoria Under 17, ha superato l'ostacolo delle qualifiche che prevedeva una sola eliminazione, gareggiando successivamente nei quarti di finale, ottimamente conclusi in quinta posizione. Ottima prestazione, pur non avendo centrato la qualifica azzurra, anche per Dario Guerra, che nella regata del singolo ha partecipato a una competizione molto selettiva con cinquantasei partecipanti. L’atleta piacentino ha chiuso brillantemente le qualifiche in seconda posizione, superando una prima grande scrematura, per poi concludere i quarti di finale, contro avversari molto più esperti, in sesta posizione.

Dario Guerra

Un’altra parte della squadra biancorossa ha invece gareggiato a Ravenna in una competizione regionale. Le iniziali condizioni critiche dovute al forte vento hanno messo in difficoltà i primi canottieri scesi in acqua tra cui Luca Groppi che, gareggiando nel singolo Under 19, ha chiuso in quarta posizione. Nella categoria Allievi C due atleti biancorossi si sono sfidati nella specialità del 7,20, in cui Ettore Tamborlani ha conquistato il terzo posto, mentre il compagno di squadra Alberto Molari ha concluso in quinta posizione. Subito dopo hanno gareggiato per la prima volta in doppio Elissa Bosu e Carolina Maralaggia; nonostante la loro limitata esperienza e un affiatamento buono ma ancora da migliorare, le due atlete hanno terminato la gara in seconda posizione. Le successive competizioni sono state annullate dai giudici a causa del forte vento che rendeva impossibile lo svolgimento delle gare in sicurezza.