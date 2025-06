I giovani tennisti sono forti e corretti

Il Tennis Club Borgotrebbia è stato per 15 giorni il centro assoluto del tennis giovanile della zona, ospitando i tornei (tutti sponsorizzati “Casa Editrice Mogliazze”) dagli Under 10 agli Under 16. Dal 6 al 14 giugno si sono giocate le sfide riservate alle categorie Under 10 e Under 12, maschile e femminile.

Alla manifestazione hanno preso parte 27 giovani atleti, suddivisi nelle quattro specialità previste.

Under 10

Nel tabellone Under 10, a causa del numero limitato di iscrizioni, si è disputato solo il singolare maschile. Nove i partecipanti in gara, tra cui ha avuto la meglio Riccardo Cammi, che si è imposto in finale sul vogherese Filippo Massimini. In semifinale hanno ceduto con onore due giovani atleti del Borgotrebbia: Elia Carubbi e Faber Viarengo.

Under 12

Tra le ragazze, nel singolare Under 12, ad alzare il trofeo è stata Dalila Tagliaferri del Borgotrebbia, protagonista di un’ottima prestazione contro Giorgia Facciocchi, proveniente dalle qualificazioni.

Nel singolare maschile successo in casa per Leonardo Tagliaferri (4.2), che ha superato in finale Tommaso Scorza (4.1).

Soddisfazione da parte del circolo organizzatore, che ha visto sui propri campi tanti giovani promettenti e due vittorie in casa.

Sugli stessi campi, dal 13 al 21 giugno, appuntamento riservato alle categorie Under 14 e Under 16, sia maschili che femminili.

Quaranta i partecipanti totali, divisi nei quattro tabelloni di gara. L’alto livello tecnico e l’ottima organizzazione hanno regalato al pubblico una settimana di incontri intensi e avvincenti.

Under 14

A confermare i pronostici della vigilia è stata Greta Zanni, classificata 4.1, che si è aggiudicata il titolo superando in finale Lucrezia Lazzarini (anch’ella 4.1) al termine di una partita combattuta: 63, 3-6, 10-6. Le due finaliste erano le prime due teste di serie del tabellone e hanno confermato il loro valore con un percorso netto fino alla finale.

Anche in campo maschile si è imposto il favorito: Alessandro Cecchi (3.3) ha battuto in finale Giacomo Arini (testa di serie numero 3) per 6-4, 6-2.

Da segnalare la buona prestazione di Mario Cella, autore dell’eliminazione della testa di serie numero 2 Lorenzo Zanardi, prima di cedere in semifinale proprio ad Arini.

Under 16

Successo piacentino nell’Under 16 femminile per la testa di serie numero 1, Laura Toschi (3.3 Canottieri Vittorino da Feltre), che in finale ha superato Sofia Elgorni Basevi (3.5) con un netto 6-2, 6-2.

Forte della sua classifica, la Toschi aveva avuto accesso diretto alla finale, dove ha confermato la sua superiorità tecnica.

Nel tabellone Under 16 maschile, forse il più sorprendente del torneo, la vittoria è andata a Leandro Zanardi (3.3), che ha dominato la finale contro Mattia Rantier (3.4) con il punteggio di 6-3, 6-0.

Entrambi sono stati protagonisti di semifinali imprevedibili: Rantier aveva eliminato in un match tiratissimo Andrea Anghinetti, testa di serie numero 1, al super tiebreak, mentre Zanardi aveva fatto altrettanto contro la testa di serie numero 2, Tommaso Poli, battuto 6-3, 6-3.

«Questi tornei sono molto formativi per i ragazzi - commenta Silvana Pagani, presidente del Tennis Club Borgotrebbia - e abbiamo visto un buon livello di gioco e una grande correttezza nell’auto-arbitraggio. Il nostro circolo continuerà a puntare sui giovani, senza trascurare gli agonisti e gli amatori: prossimo appuntamento al Rodeo dal 18 al 20 luglio».