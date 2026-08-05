I gironi del calcio dilettanti dall'Eccellenza alla Seconda Categoria
Ufficializzati anche i raggruppamenti dei campionati Under 19 Elite e Regionali
Redazione Online
|2 ore fa
Sono stati ufficializzati oggi, mercoledì 5 agosto, dal Comitato regionale della Figc, le composizioni dei gironi dei campionati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, compresi i tornei giovanili per Under 19. Di seguito i raggruppamenti che riguardano le formazioni piacentine:
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