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I gironi del calcio dilettanti dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Ufficializzati anche i raggruppamenti dei campionati Under 19 Elite e Regionali

Redazione Online
|2 ore fa
I gironi del calcio dilettanti dall'Eccellenza alla Seconda Categoria
1 MIN DI LETTURA
Sono stati ufficializzati oggi, mercoledì 5 agosto, dal Comitato regionale della Figc, le composizioni dei gironi dei campionati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, compresi i tornei giovanili per Under 19. Di seguito i raggruppamenti che riguardano le formazioni piacentine:

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