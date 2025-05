I master della Vitto non sbagliano un colpo. Super Magnani

Un bottino di diciassette medaglie – cinque d’oro, altrettante d’argento e sette di bronzo – per la squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre al Trofeo Baldesio, svoltosi nei giorni scorsi a Cremona. Un ricco medagliere che ha permesso alla formazione biancorossa, allenata da Cristiano Zappa, di conquistare il quinto posto finale nella classifica che ha messo in fila le numerose società sportive partecipanti.

Tra i plurimedagliati saliti sul primo gradino del podio da segnalare le prestazioni di Marta Magnani (M35), che ha conquistato l’oro nei 50 stile libero (30”,35 il suo tempo) e nei 50 farfalla (31”,01) vincendo anche il bronzo nella 4x100 misti, di Filippo Cuneo (M25), che si è infilato al collo l’oro sia nella gara dei 100 dorso (1’06”,71) sia in quella dei 200 dorso (2’29”,30), e di Monica Giarola (M55), che ha vinto l’oro nei 100 dorso (1’36”,01) e l’ar-gento nei 100 stile libero (1’19”,96).

Doppietta di medaglie anche per Lorenza Maggi (M35), che ha conquistato l’argento nei 50 farfalla (34”,77) e il bronzo nella staffetta 4x100 misti, per Silvia Cavazzi (M30), salita sul secondo gradino del podio nei 50 stile libero (29”,32) e sul terzo nei 50 dorso (35”,40), così come per Maria Teresa Lambri (M60), che ha guadagnato il bronzo nei 50 dorso (50”,22 il suo crono) e nei 200 rana (4’23”,01). A completare il ricco medagliere della Vittorino da Feltre al Trofeo Baldesio di Cremona hanno contribuito anche Luca Fagnoni (M30), argento nei 100 dorso con il tempo di 1’05”,74 ma anche quarto nei 200 stile libero (2’15”,09) e quinto nei 100 stile libero (59”,61), Antonietta Di Giuseppe (M40), che ha vinto l’argento nei 50 rana (50”,91) classificandosi successivamente quarta nei 50 dorso (45”,94) e quinta nei 50 stile libero (38”,60), Laura Conni (M45), vintrice del bronzo nei 50 stile libero (35”,62) ma anche quarta nei 50 rana (45”,71), e Laura Carabia (M35) che ha conquistato il bronzo nella staffetta 4x100 mi-sti e si è classificata sesta nei 50 rana (47”,76) e nei 50 stile libero (35”76).

Da segnalare anche i piazzamenti di Guido Bonatti (M45), quarto nei 100 rana a un soffio dal podio (1’47”,62) e quinto nei 100 stile libero (1’27”,42), di Enrica Corbellini (M60), quinta nei 100 stile libero (1’50”,26), di Lucia Mazzoni (M55), settima nei 100 rana (2’27”,09) e ottava nei 100 stile libero (1’51”,89), di Maria Grazia Mazzocchi (M25), decima nei 50 rana (44”,38) e tredicesima nei 50 farfalla (36”,72), di Roberto Mazzocchi (M55), di-ciassettesimo nei 50 rana (44”,69) e ventiquattresimo nei 50 stile libero (34”,89), di Luca Barbazza (M55), tredicesimo nei 50 stile libero (31”,83) e diciottesimo nei 50 farfalla (39”,26) e di Andrea Alborghetti (M55), tredicesimo nei 50 dorso (45”,81), decimo nei 50 farfalla (35”,69) e ventiduesimo nei 50 rana (48”,70).