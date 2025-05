«I playoff rendono Seconda e Terza pù vive»

Polemiche sul format playoff di Seconda e Terza Categoria? Il delegato provinciale della Figc, Angelo Gardella, risponde sottolineando soprattutto una frase: «Alla base di questo regolamento, proposto dal Comitato regionale della Federazione e approvato dai delegati per tutta l'Emilia-Romagna, c'è il concetto di tener vivi i campionati con partite interessanti e in cui ci si gioca qualcosa fino all'ultimo». Così è stato in effetti nell'ultima giornata di Terza, dove la Folgore che ha poi chiuso nona ha opposto resistenza fino al 90' ai Samurai, che avevano bisogno di una vittoria per far loro il campionato. Certo, dall'altra parte è facile immedesimarsi in Podenzanese e San Lazzaro: i primi costretti all'appendice playoff nonostante i 72 punti raccolti (33 in più rispetto alla Turris ottava, ultima qualificata agli spareggi), i secondi che aspettano la finale di Seconda nonostante il +14 e +15 sulle possibili sfidanti Bobbio Perino e Rottofreno. Ma anche qui, Gardella oppone un principio insindacabile: «Chi arriva primo, sale di categoria, vale nel calcio dalla Terza categoria fino alla Serie B. Il resto, sono opportunità date per trovare una strada alternativa alla promozione, vedi i playoff per i ripescaggi».