I ragazzi di Criscitiello piegano il Fiorenzuola

Il primo round è della Folgore Caratese. Nel match di andata della semifinale playoff Under 19 nazionali, i rossoneri sono stati piegati per 2-1 dalla formazione presieduta dal giornalista sportivo Michele Criscitiello. A Verano Brianza, Piro ha trovato il gol del pareggio dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Disca che però, nella ripresa, ha trovato il gol del successo grazie a un generoso calcio di rigore. Buona prova dei ragazzi di Araldi che hanno però sciupato diverse palle-gol. Domenica al Bricchi il match di ritorno che sancirà la finalista che sfiderà una tra Ostia Mare e Roma City, con i primi vittoriosi per 3-1 nel primo confronto

Folgore Caratese- Fiorenzuola 2-1

Folgore Caratese: Martino, Corbetta, Cavallin, Frigerio, Sala,Piatti, Locati (38'st Caem) ,Pandolfi (20'st Faye), Disca, Kamal (31'st Casamassima), Dugo ( Diano, Rusconi, Brambilla, Grandi, Kotchap, Gobbi). All. Crippa.

Fiorenzuola: Cabrini, Borelli, De Simone, Lori, Mirri, Iasoni, Maroadi (24'st Agbekornu), Belfiore, Piro (35'st Ibraj), Dadati (15'st Xerra), Errigo (10'st Magistrali) ( Bernardi, De Vuono, Fugazza, Massari ) All. Araldi

Arbitro: Branzoni di Mestre (Liotta e Morsabuto)

Reti: 8 pt Disca e 19 st (su rigore), 14'pt Piro.