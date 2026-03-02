I rimpianti del Piace e la fuga del Nibbiano a Zona Calcio
Il presente e il futuro dei biancorossi e gli appassionanti campionati dall'Eccellenza alla Terza dalle 20.30 su Telelibertà. Ospite Lord
Redazione Online
|52 minuti fa
Il Piacenza ha ripreso il cammino nel campionato di Serie D superando un rassegnato fanalino di coda Tuttocuoio, ma la vetta resta lontanissima. Eppure i biancorossi possono avere tanti rimpianti, visto che le prime (Lentigione, Desenzano e Pistoiese) non stanno tenendo un ritmo indiavolato e il Piace, senza i due ko interni consecutivi contro San Giuliano e Pro Palazzolo, avrebbe potuto essere ancora in corsa. Se ne parlerà questa sera in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, il centrocampista biancorosso David Lordkipanidze.
Spazio poi agli entusiasmanti campionati di Eccellenza e Promozione. Nel primo, il Nibbbiano&Valtidone, approfittando dell'inatteso ko del Fiorenzuola, pare aver piazzato la fuga decisiva, anche se domenica è previsto lo scontro diretto; nel secondo, invece, la Castellana Fontana ha raggiunto il Gotico in vetta. E poi gol, immagini e commenti anche per Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
