I verdetti dei campionati stasera a Zona Calcio

È successo di tutto nell’ultima giornata dei campionati dalla Serie D alla Terza categoria.Il Piacenza giocherà domenica prossima in attesa del pronunciamento (si spera) definitivo sul caso Zenith Prato, mentre il Fiorenzuola (sotto 0-2) non ha terminato la sua gara a causa delle intemperanze dei tifosi del Prato. Tutte le attenzioni degli appassionati piacentini, quindi, si sono concentrate sui dilettanti, nella domenica che doveva riservare tanti verdetti. Molti sono arrivati (promosse Pontenurese, Pianellese e Samurai), ma quello più atteso è rinviato: il Nibbiano ha pareggiato 1- 1 contro l’altra battistrada Correggese e si giocherà la promozione dell’Eccellenza alla Serie D allo spareggio.Di tutto ciò si parlerà questa sera a partire dalle 20.30 su Telelibertà a Zona Calcio, il format condotto da Michele Rancati giunto alla trentaduesima e ultima puntata stagionale.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30. Come sempre, Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming collegandosi al sito ufficiale www. liberta.it