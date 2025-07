Il baby Garnero nel mirino del Piacenza

Anche oggi, lunedì 14 luglio, non si ferma la campagna acquisti del Piacenza che sta puntando forte su un giovane prodotto del vivaio del Vicenza: si tratta di Michele Garnero, classe 2005, che ancora non ha collezionato gettoni di presenza in prima squadra ma che nell'ultimo torneo di Serie C, è stato spesso aggregato alla prima squadra di mister Vecchi. Il Piacenza ha offerto al ventenne un contratto biennale. Il tutto in una giornata che ha fatto registrare la conferma di quanto riportato nei giorni scorsi, ovvero la permanenza in biancorosso di Stefano D'Agostino. Tramontano così le ipotesi legate all'arrivo dell'attaccante del Lentigione Leonardo Nanni, ma il Piace resta vigile sul mercato e anche Tommaso Spaviero (ex Pro Palazzolo, ultima stagione alla Giana) rappresenta uno dei possibili nuovi innesti per il gruppo di Arnaldo Franzini, ormai prossimo al raduno che scatterà il 21 luglio.