Il baby-Piace si aggiudica il memorial Puppo

Questa volta il Piacenza è stato profeta in patria. I giovani biancorossi si aggiudicano la seconda edizione del Memorial Sandro Puppo, torneo riservato agli Juniores Nazionali, dedicato alla memoria di uno dei più grandi personaggi del calcio piacentino. Piacenza Under 19 e gli Under 18 di Parma e Cremonese hanno dato spettacolo ieri pomeriggio allo stadio Bertocchi aprendo così la stagione 2025-2026.

Ad aprire le danze sono state Piacenza e Cremonese, in campo per la prima partita del triangolare con la formula del tempo unico da 45 minuti. Dopo diverse occasioni sprecate ci pensa Maserati a sbloccare il risultato, bravo a ribadire in rete la corta respinta del portiere sul calcio di punizione di Prenga. Lo stesso Prenga si prende il meritatissimi applausi poco dopo, quando scatta in profondità e con un delizioso pallonetto segna il 2-0 che chiude i giochi.

È poi la volta di Parma-Cremonese, i lombardi vincono per 2-1 (doppietta di Bighetti, Muto per gli emiliani) e permettono così al Piacenza di avere a disposizione due risultati su tre nell'ultimo match per aggiudicarsi il torneo. Depietri approfitta di un errore del portiere e insacca l'1-0 a porta vuota, Rosengren pareggia quasi immediatamente con un bel colpo di testa e l'1-1 è sufficiente al Piace per portare a casa il torneo davanti a Cremonese seconda e Parma terzo e a succedere così al Crema nell'albo d'oro.

Al termine, premi per lo sponsor Studio Brugnelli, e individuali ai protagonisti del Memorial: miglior portiere Francesco Giardino del Piacenza, miglior giocatore Mama Opoku del Parma e capocannoniere Paolo Bighetti della Cremonese.