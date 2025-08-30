Il centrocampista Lordkipanidze: «Piace, unica D che avrei accettato per vincere ancora»

È la storia di un corteggiamento andato avanti quasi tre mesi: ma ne valeva la pena. David Lordkipanidze, il cui cognome rivela la nascita georgiana, 24 anni, è stato uno dei migliori centrocampisti della serie D appena conclusa. Ed è del Piace: un anno di prestito dal Ravenna. Con la società romagnola aveva rinnovato a luglio il contratto per altri due anni.t

«Il primo contatto con il Piacenza - racconta - è stato a giugno e avevamo trovato l'accordo su tutto, mancavano solo le firme, quando è intervenuto il fatto nuovo: il crack del Brescia e il ripescaggio del Ravenna in Serie C. A quel punto, ho detto al diesse Zerminiani di aspettare, perché si stava per verificare qualcosa che inseguo da sempre: diventare professionista. Ho trovato grande comprensione nel diesse e ho fatto tuta la preparazione con il Ravenna, poi la faccenda è cambiata ancora. La società ha fatto altre scelte e sono stato inserito fra i giocatori in partenza».

Ed è tornato d'attualità il Piacenza.

«Lo dico molto chiaramente: Piacenza è l'unica squadra di Serie D che ero disposto ad accettare. Per una serie di motivi: intanto, me ne aveva parlato benissimo il mio amico Marquez (l'ex-attaccante, n.d.R.), poi per il significato che ha la maglia biancorossa e ancora per le ambizioni della società».

Le prime ore hanno confermato la bontà della tua scelta?

«In pieno: ho fatto un giro attraverso le strutture, ho toccato con mano l'organizzazione: tutto perfetto».

Non è che vivi con troppo rimpianto la Serie C mancata?

«Ho un solo pensiero: vincere un altro campionato e conquistare il traguardo con il Piacenza. In campo come nella vita vado sempre al massimo e sono prontissimo a farlo con questa maglia».