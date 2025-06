Il ciclismo piacentino piange Mauro Veneziani

Ciclismo piacentino e la sua Carpaneto in lutto per la scomparsa di Mauro Veneziani, 59enne presidente del Gs Cadeo Carpaneto Ciclismo, realtà ciclistica conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Un male incurabile, palesatosi recentemente, non gli ha lasciato scampo. «Ci ha lasciato troppo presto un grande uomo - le parole di Perini - che ha dato tanto alla comunità di Carpaneto, allo sport piacentino e soprattutto al ciclismo giovanile. E' stato un caro amico e un compagno di tante avventure e battaglie. Lo ricorderemo sempre con il sorriso». Leggi tutto qui