Il Colorno si ritira dalla Serie A Élite
Ufficiale l'abbandono della squadra parmense al massimo campionato nazionale di rugby, a cui partecipano anche i Lyons
Redazione Online
|1 ora fa
Un'azione della sfida tra Colorno e Lyons
"Il Consiglio di amministrazione del Rugby Colorno 1975 comunica la rinuncia alla partecipazione al campionato di Serie A Élite maschile a partire dalla prossima partita in programma il 15 marzo 2026. Si tratta di una scelta presa a malincuore, dettata da una situazione economica che, a causa della carenza di sponsor e contributi esterni, non ha più reso sostenibile l'impegno nel massimo campionato nazionale". Con una nota pubblicata sul sito web della società, il Rugby Colorno si ritira dal massimo campionato nazionale. Il club parmense occupa l'ultima posizione in classifica.
«Con grande rammarico abbiamo dovuto prendere questa scelta - dice il presidente, Mario Padovani - ai ragazzi della Serie A Élite avevamo anticipato le difficoltà che stiamo attraversando, ma, nonostante tutto si sono impegnati fino all'ultimo, e questo gli fa onore. Ora è nostro dovere poter continuare con gli altri campionati e dedicarci ai nostri giovani, ai giocatori e alle giocatrici del nostro territorio per consolidare quell'ambiente famigliare che sempre ci ha contraddistinto".
Restano da capire ore le conseguenze sulla classifica e il calendario del massimo campionato nazionale della palla ovale, a cui partecipano anche i Lyons.
