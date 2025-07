Il colpaccio del Fiorenzuola è Tino Parisi

Resterà anche in Eccellenza, Tino Parisi, difensore ma anche jolly per ogni evenienza. Il Fiorenzuola ha annunciato la conferma dell'ex terzino del Piacenza, arrivato nella scorsa stagione a campionato in corso per tentare di evitare la retrocessione della Serie D. Un importante tassello dunque a disposizione di Araldi che avrà proprio nel 30enne siciliano uno dei punti di forza per la risalita. Al suo fianco, confermata la presenza di altri quattro giovanissimi, prodotti del vivaio valdardese: si tratta dei diciassettenni Christian Piro (attaccante) e dei difensori Christian Lori, Federico Borelli e Federico Maroadi.