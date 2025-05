Il comandante Paradiso alla guida dei militari anche in corsa

Il coinvolgimento di tutta Piacenza nella Placentia Half Marathon è stato testimoniato anche dalla massiccia presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e del soccorso in gara.

La pattuglia più nutrita è stata quella dell’Esercito: il comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri, colonnello Daniele Paradiso, ha guidato una decina tra ufficiali, sottufficiali e graduati, a cui si sono aggiunte le rappresentanze Polo di Mantenimento Pesante Nord e del Polo Nazionale Rifornimenti. Dodici in totale i militari in cosa, il colonnello Paradiso ha chiuso con il lusinghiero tempo di 1h 57’ 44”.

Ma il quadro delle forze dell’ordine che hanno anche preso parte alla gara agonistica, oltre ovviamente a sorvegliare sul tranquillo svolgimento della manifestazione, è più ampio. Hanno partecipato anche due agenti della polizia locale di Piacenza, quattro della polizia di Stato, tre carabinieri e due appartenenti alla guardia di finanza.

Tra i volti noti in gara (meno rispetto al recente passato), l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza (2 ore 19 minuti per lui) e il rugbista Andrea Lovotti (in staffetta con Giuditta Montesissa).

In totale, tra mezza maratona e staffetta, hanno concluso la gara in 1.675 (1.485+190).