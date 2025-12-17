Liberta - Site logo
Il cuore degli sportivi per i bambini ricoverati

Come tradizione l’associazione Bottigelli e le società piacentine hanno consegnato i doni natalizi in Pediatria

Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Come ogni anno il mondo dello sport piacentino si è ritrovato all'ospedale di Piacenza per donare regali di Natale per il reparto di Pediatria, iniziativa guidata dall'associazione William Bottigelli. Atleti di Piacenza Calcio, Gas Sales Volley, Assigeco e Bakery Basket, Piacenza Baseball, Rugby Lyons e Circolo Scherma Pettorelli hanno portato un po' di gioia ai piccoli ospiti.
«Una delle nostre attività più emozionanti – ha detto Daniele Cacia, vicepresidente dell’associazione benefica – perché è un piacere poter dare un po’ di gioia a questi bambini che vivono in una situazione difficile».
«Un’iniziativa ormai tradizionale per la Bottigelli – ha aggiunto Mario Chitti – per la quale ringraziamo atleti e società che ci stanno sempre vicino. Per noi è stato un anno molto positivo, durante il quale siamo stati vicini ai bambini e a tante famiglie, riuscendo ad aumentare gli eventi ed erogando donazioni per un totale di circa 100mila euro». 

