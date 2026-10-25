Il derby della via Emilia al Palabanca, la Gas Sales cerca il bis con Modena

La prima partita in casa rappresenta un’emozione forte, sia per chi scende sul taraflex sia per chi lo fa ma dagli spalti, da ottavo uomo in campo. Dopo una vittoria più che convincente alla Kioene Arena di Padova, i biancorossi, alle ore 18, si ritrovano di fronte la Valsa Group Modena, in un PalaBanca che si avvicina al tutto esaurito. Il derby dell’Emilia negli ultimi anni non ha mai deluso in termini di spettacolo. Sarà il trentesimo incontro tra le due squadre: a spuntarla nel bilancio complessivo è Piacenza, con una sola vittoria di vantaggio. Indimenticabile il quarto di finale dei playoff della passata stagione, terminato in cinque gare a favore dei piacentini, nella serie probabilmente più avvincente delle fasi finali 2025/2026.

Si avvicina sempre di più il debutto di Cooper Robinson, che negli ultimi giorni ha cominciato a riprendere confidenza con il pallone, scendendo in campo con i compagni durante gli allenamenti settimanali. Coach Boninfante, però, non ha fretta: la coppia di posto quattro composta da Miguel Gutierrez e Manuel Zlatanov non ha certamente deluso contro Padova.