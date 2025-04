Il doppio di spareggio sorride all'Australian Nino a un passo dalla B2

Vittoria all'ultimo respiro e sbarco al secondo e ultimo turno playoff. E' il risultato ottenuto nello scorso weekend dall'Australian Nino Bixio, formazione maschile di tennis che prende parte al campionato di Serie C. I ragazzi di capitan David Bonfanti hanno regolato per 4-3, dunque è stato necessario il doppio di spareggio, il Tc Faenza. Con questa vittoria, ottenuta da Gabriele Piano, Simone Marina, Mauro Bosio e Giuseppe Schiavi, i piacentini hanno conquistato il pass per la sfida finale: domenica prossima con i modenesi de La Merdiana, in palio ci sarà la Serie B2.