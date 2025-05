Il ds Parma dice addio alla Castellana Fontana

Settimana nel limbo per il calcio dei dilettanti piacentini: c’è chi festeggia, chi deve ancora completare la propria annata fra spareggi, playoff e playout e chi invece ha già chiuso il capitolo 2024/25 e già in questi giorni sta definendo le prime mosse in vista della prossima stagione.

Un esempio? La Castellana Fontana in Promozione, che con la sconfitta di domenica contro l’Alsenese ha chiuso un’annata tribolata fuori dai playoff e ha aperto una finestra sul futuro.

L’annuncio ufficiale di ieri riguarda Marco Parma: dopo diversi anni come direttore sportivo, è arrivato l’addio ufficiale.

In pole position, per sostituirlo nel ruolo di ds, c’è Giovanni Gallerati, protagonista nelle ultime stagioni in Val Tidone con Pianellese e poi Ziano, reduce da una promozione in Prima e dal raggiungimento dei playoff.

Il suo profilo, nel caso, andrebbe ad affiancarsi a quello di Roberto Alberici, già in dirigenza anche nella stagione appena conclusa. Per quanto riguarda la panchina, invece, nei prossimi giorni un incontro per arrivare alla conferma di Massimo Ciotola, arrivato a inizio 2025.

A proposito di Castellana, in Prima è la Borgonovese ad aver messo nel proprio mirino l’attaccante Luca Squintani: classe 1998 e 11 gol in campionato con gli azulgrana, presto potrebbe diventare il primo obiettivo del Ds Davide Maini.